Croisière vigneronne du feu d’artifice avec les Bateliers de la Côte d’Azur La Londe-les-Maures

Croisière vigneronne du feu d’artifice avec les Bateliers de la Côte d’Azur

Port Miramar La Londe-les-Maures Var

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

2026-08-17

Découvrez et dégustez les vins du terroir londais en contemplant le feu d’artifice vu de la mer avec les Bateliers de la Côte d’Azur.

Port Miramar La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

English : Fireworks cruise with the Bateliers de la Côte d’Azur

Discover and taste the wines of the London region while watching the fireworks from the sea with the Bateliers de la Côte d’Azur.

