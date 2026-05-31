Exposition « Autour du pointu », Quai des pêcheurs, Port Miramar, La Londe-les-Maures
Exposition « Autour du pointu », Quai des pêcheurs, Port Miramar, La Londe-les-Maures vendredi 26 juin 2026.
Exposition « Autour du pointu » 26 – 28 juin Quai des pêcheurs, Port Miramar Var
Gratuit et en libre accès
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:30:00+02:00
Le long du quai des pêcheurs, venez découvrir librement l’exposition grand format de photographies et cartes potsales d’antan sur la pêche en mer, les bateaux traditionnels, l’évolution du port, les cabanons… à La Londe-les-Maures.
L’exposition a été réalisée par les associations A.L.P.H.A. (Action Londaise pour le Patrimoine, l’Histoire et l’Archéologie) et Tonton Roger.
Quai des pêcheurs, Port Miramar LA LONDE LES MAURES La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Exposition de photographies d’antan grand format sur la pêche en mer, les bateaux traditionnels, l’évolution du port, les cabanons… à La Londe-les-Maures Pêche Pointu
Office de tourisme de La Londe
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