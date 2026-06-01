Portes ouvertes et visite guidée au Domaine du Jasson, Domaine du Jasson, La Londe-les-Maures
Portes ouvertes et visite guidée au Domaine du Jasson, Domaine du Jasson, La Londe-les-Maures vendredi 26 juin 2026.
Portes ouvertes et visite guidée au Domaine du Jasson 26 et 27 juin Domaine du Jasson Var
8€ – Gratuit pour les moins de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00
Le Domaine du Jasson vous ouvre ses portes du jeudi 25 au samedi 27 de 9h à 12h et de 15h à 19h et propose une visite guidée le jeudi 25/06 à 9h30 sur réservation. A cette occasion, découvrez son verger d’oliviers puis sa serre d’agrumes et rencontrez une famille de producteurs passionnés qui vous parlera de la culture des olives et de la production d’huile au moulin. Durée : environ 3h – Distance : moins de 1km.
Domaine du Jasson RD 88 – LA LONDE LES MAURES La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 01 53 10 »}, {« type »: « email », « value »: « bienvenue@mpmtourisme.com »}]
Le Domaine du Jasson vous accueille du 25 au 27 juin de 9h à 12h et de 15h à 19h, et propose une visite guidée le jeudi 25/06 à 9h30. Huile oliveraie
Domaine du Jasson
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