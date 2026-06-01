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Visite d’une pépiniere spécialisée en figuiers, pepiniere Figoli, La Londe-les-Maures

Visite d’une pépiniere spécialisée en figuiers, pepiniere Figoli, La Londe-les-Maures

Visite d’une pépiniere spécialisée en figuiers, pepiniere Figoli, La Londe-les-Maures vendredi 5 juin 2026.

Lieu : pepiniere Figoli

Adresse : 746 Ancien Chemin de Hyères 83250 La Londe-les-Maures

Ville : 83250 La Londe-les-Maures

Département : Var

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Visite d’une pépiniere spécialisée en figuiers 5 et 6 juin pepiniere Figoli Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Découverte d’un site de production de 10 000 figuiers de nombreuses variétes françaises ,et explications des méthodes de production et de diffusions des variétés de terroir, dans un cadre enchanteur.

pepiniere Figoli 746 Ancien Chemin de Hyères 83250 La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 48 15 81 »}]
Visite d’une pépiniere de passioné de figuiers pépiniere visite gratuit

pépiniere FIGOLI

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