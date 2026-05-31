Balade augmentée Archistoire « La Londe les Maures : De la mine à l’usine », Boulodrome Plage de l’Argentière ouest à La Londe les Maures., La Londe-les-Maures

Balade augmentée Archistoire « La Londe les Maures : De la mine à l’usine » 26 – 28 juin Boulodrome Plage de l’Argentière ouest à La Londe les Maures. Var

Téléchargement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:30:00+02:00

Ce parcours en réalité hybride avec l’application Archistoire vous propose un voyage dans le temps à travers cette épopée industrielle insoupçonnée qui, à la fin du XIXème siècle, a révolutionné le quartier rural d’Hyères qu’était La Londe les Maures.

S’inviter dans le quotidien des londais de l’époque, découvrir la galerie de mine de l’Argentière, comprendre l’architecture industrielle de certains quartiers de la ville, ou encore profiter de reconstitutions inédites, sont quelques-unes des aventures proposées dans cette balade virtuelle.

Gratuite, l’application est conçue à la façon d’un circuit de 90 mn au départ de la plage de l’Argentière Ouest. Depuis l’écran de son smartphone, elle guide l’utilisateur en lui indiquant l’itinéraire à suivre pour atteindre chacun des 11 sites incontournables présentés. Elle ouvre des panoramas à 360° où se superposent des photos d’antan, des reconstitutions d’éléments disparus et bien d’autres surprises. En touchant les zones interactives sur l’écran, ce guide virtuel dévoile des anecdotes et des documents aussi inédits qu’étonnants. Archistoire, c’est aussi la possibilité de visiter virtuellement des lieux inaccessibles ou de découvrir des lieux lointains.

Très simple d’utilisation, l’application peut aussi bien être utilisée sur place qu’à distance et hors connexion pour pouvoir profiter de l’expérience avant, pendant, et après la visite.

Pour remonter le temps :

– Téléchargez l’application « Archistoire »

App store : https://apps.apple.com/fr/app/archistoire/id1514782019

Play store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archistoire.archistoire

Puis dans la destination Var, téléchargez la story « La Londe les Maures : de la mine à l’usine »

– Démarrez l’expérience à distance ou depuis le point de départ situé près du boulodrome de la Plage de l’Argentière Ouest

– Suivez le guide de point en point, ou selon vos envies.

– Plongez dans des panoramas à 360° et explorez les, une centaine d’années plus tôt.

– Touchez les zones interactives pour accéder à des contenus exclusifs.

Nos conseils pour une expérience optimale :

– Avant de commencer, chargez vos appareils et allumez le son.

– Le circuit est pensé pour votre sécurité, restez sur les voies piétonnes.

Boulodrome Plage de l’Argentière ouest à La Londe les Maures. 83250 La Londe les Maures La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494015310 http://www.mpmtourisme.com https://www.mpmtourisme.com/fete-manifestation/journees-europeennes-patrimoine-voyage-temps-application-archistoire-destination [{« link »: « https://apps.apple.com/fr/app/archistoire/id1514782019 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Augmented tour itineraries around you », « type »: « rich », « title »: « Archistoire – Apps on Google Play », « thumbnail_url »: « https://play-lh.googleusercontent.com/YfAEPjpKFywKG2eOQrA5GaHwJaH99BlpfXdoKrfrtbVQw2KXZ4lKctiuGGUYYegoBMJL=w600-h300-pc0xffffff-pd », « version »: « 1.0 », « url »: « https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archistoire.archistoire&hl=en_US », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 300, « thumbnail_width »: 600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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Voyagez dans le temps avec votre smartphone à la découverte de 11 sites phares de l’épopée industrielle qui a fait naître la commune de La Londe les Maures. Application Archistoire

Office de tourisme La Londe les Maures