Gala de gymnastique rythmique par GRL & Bien-Être Gymnase du Collège François de Leusse La Londe-les-Maures

La Londe-les-Maures

Gala de gymnastique rythmique par GRL & Bien-Être

Gymnase du Collège François de Leusse Avenue du docteur Alfred Henry La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin, venez assister au gala de gymnastique rythmique, proposé par GRL & Bien-Être , au Gymnase du Collège François-de-Leusse, à 15h.

Buvette sur place et tombola.

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Gymnase du Collège François de Leusse Avenue du docteur Alfred Henry La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 83 49 12

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English : Rhythmic gymnastics gala by GRL & Bien-Être

On Saturday 27 June, come and watch the rhythmic gymnastics gala organised by GRL & Bien-Être at the Collège François-de-Leusse gymnasium at 3pm.

Refreshments on site and tombola.

L’événement Gala de gymnastique rythmique par GRL & Bien-Être La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var