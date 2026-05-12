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Gala de gymnastique rythmique par GRL & Bien-Être Gymnase du Collège François de Leusse La Londe-les-Maures

Gala de gymnastique rythmique par GRL & Bien-Être Gymnase du Collège François de Leusse La Londe-les-Maures samedi 27 juin 2026.

Lieu : Gymnase du Collège François de Leusse

Adresse : Avenue du docteur Alfred Henry

Ville : 83250 La Londe-les-Maures

Département : Var

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

La Londe-les-Maures

Gala de gymnastique rythmique par GRL & Bien-Être

Gymnase du Collège François de Leusse Avenue du docteur Alfred Henry La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin, venez assister au gala de gymnastique rythmique, proposé par GRL & Bien-Être , au Gymnase du Collège François-de-Leusse, à 15h.
Buvette sur place et tombola.
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Gymnase du Collège François de Leusse Avenue du docteur Alfred Henry La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 83 49 12 

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English : Rhythmic gymnastics gala by GRL & Bien-Être

On Saturday 27 June, come and watch the rhythmic gymnastics gala organised by GRL & Bien-Être at the Collège François-de-Leusse gymnasium at 3pm.
Refreshments on site and tombola.

L’événement Gala de gymnastique rythmique par GRL & Bien-Être La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var

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