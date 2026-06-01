Atelier découverte : le jardin vu par les insectes, Jardin zoologique tropical, La Londe-les-Maures

Atelier découverte : le jardin vu par les insectes 6 et 7 juin Jardin zoologique tropical Var

Tarif habituel : gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, 7 euros pour les enfants de 2 à 12 ans et 12 euros pour les plus de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Les fleurs sont-elles vues de la même manière par tous les êtres vivants ?

Les couleurs que nous observons dans un jardin ne sont pas perçues de la même manière par les insectes.

Certaines abeilles voient des motifs ultraviolets invisibles pour l’œil humain.

Les papillons repèrent les grandes surfaces colorées riches en nectar.

Les libellules détectent les mouvements avec une rapidité impressionnante.

Même les insectes nocturnes utilisent les contrastes et la lumière différemment de nous.

Pendant tout le week-end, plusieurs panneaux pédagogiques installés dans le parc permettront de découvrir :

les couleurs visibles par différents insectes,

la manière dont ils perçoivent les fleurs,

les liens entre plantes et pollinisateurs,

et les incroyables adaptations développées par le vivant.

Un atelier vous permettra de tester votre vue comme si vous étiez un insecte.

L’atelier est accessible sans réservation le samedi 6 et 7 juin de 14H à 17H.

Jardin zoologique tropical 583 route de Saint-Honoré, 83250 La Londe-les-Maures, France La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494350215 http://www.zootropical.com Sur près de 6 ha, le jardin créé à l’emplacement d’un ancien arboretum d’eucalyptus dont certains sujets témoignent encore, poursuit une double vocation zoologique et botanique. Les oiseaux tropicaux réunis par Michel Dupuyoo, initiateur du parc, ont été rejoints par des animaux (lémuriens, wallabis ou mangoustes…) qui tous trouvent ici des conditions et un habitat végétalisé propices à leur reproduction. A partir de 1994, des plantations de fougères arborescentes, de palmiers et de cycas jettent les bases des collections botaniques. Le jardin a évolué au fil des ans avec l’introduction de succulentes et autres végétaux de régions arides que l’on découvre au gré de la promenade parmi les rocailles de cactées, zones du Mexique ou australienne. Des espèces rares de nolines et dasylirions y ont également pris place, de même que de remarquables yuccas qui constituent une collection labellisée par le CCVS (conservatoire des collections végétales spécialisées). Parking.

Les fleurs sont-elles vues de la même manière par tous les êtres vivants ?

©jardinzoologiquetropical