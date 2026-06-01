Visite guidée botanique au Jardin Zoologique tropical de La Londes Les Maures, Jardin zoologique tropical, La Londe-les-Maures

Visite guidée botanique au Jardin Zoologique tropical de La Londes Les Maures Dimanche 7 juin, 10h15 Jardin zoologique tropical Var

Tarif habituel d’entrée au parc : gratuit pour les moins de 2 ans, 7 euros pour les enfants de 2 à 12 ans, 12 euros pour les plus de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:15:00+02:00 – 2026-06-07T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:15:00+02:00 – 2026-06-07T11:45:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Jean-Michel Dupuyoo, propriétaire du Jardin Zoologique Tropical et créateur du jardin avec Michel Dupuyoo, proposera une visite guidée botanique exceptionnelle à travers les allées du parc.

Jardin zoologique tropical 583 route de Saint-Honoré, 83250 La Londe-les-Maures, France La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494350215 http://www.zootropical.com [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwx23Db4RFJy5GeVXkQS4rtCZy1ILAUk-e5Rm1UIbkp0aZZQ/viewform?usp=header »}] Sur près de 6 ha, le jardin créé à l’emplacement d’un ancien arboretum d’eucalyptus dont certains sujets témoignent encore, poursuit une double vocation zoologique et botanique. Les oiseaux tropicaux réunis par Michel Dupuyoo, initiateur du parc, ont été rejoints par des animaux (lémuriens, wallabis ou mangoustes…) qui tous trouvent ici des conditions et un habitat végétalisé propices à leur reproduction. A partir de 1994, des plantations de fougères arborescentes, de palmiers et de cycas jettent les bases des collections botaniques. Le jardin a évolué au fil des ans avec l’introduction de succulentes et autres végétaux de régions arides que l’on découvre au gré de la promenade parmi les rocailles de cactées, zones du Mexique ou australienne. Des espèces rares de nolines et dasylirions y ont également pris place, de même que de remarquables yuccas qui constituent une collection labellisée par le CCVS (conservatoire des collections végétales spécialisées). Parking.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Jean-Michel Dupuyoo, propriétaire du Jardin Zoologique Tropical et créateur du jardin avec Michel Dupuyoo, proposera une visite guidée botanique à travers du…

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