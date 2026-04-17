Visite guidée Du moulin au pressoir à travers l’histoire Jardin des oliviers La Londe-les-Maures

La Londe-les-Maures

Visite guidée Du moulin au pressoir à travers l’histoire

Jardin des oliviers Boulevard Azan La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 11:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Découvrez le patrimoine et l’histoire oléicoles de La Londe les Maures, au coeur du Jardin des Oliviers et du Château monastique des Bormettes.

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Jardin des oliviers Boulevard Azan La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

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English : Visite guidée Du moulin au pressoir à travers l’histoire Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Discover a part of the olive growing heritage and history of La Londe les Maures during this guided tour.

L’événement Visite guidée Du moulin au pressoir à travers l’histoire La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var