Visite guidée « Du moulin au pressoir à travers l’histoire », Office de tourisme intercommunal, La Londe-les-Maures

Visite guidée « Du moulin au pressoir à travers l’histoire » Samedi 27 juin, 09h30 Office de tourisme intercommunal Var

Gratuit, sur inscription auprès de l’office de tourisme (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine et l’histoire oléicoles du territoire de La Londe les Maures au cœur du Jardin des Oliviers pluricentenaires, abritant des vestiges gallo-romains de pressoir et un moulin à sang du XVIIIè siècle. Poursuivez votre visite au Château des Bormettes, jadis dépendance de la Chartreuse de la Verne, doté d’un remarquable moulin à huile voûté, réhabilité en chai.

En fin de visite, prenez le temps de déguster librement les vins atypiques du domaine et profitez d’une offre spéciale (1 bouteille offerte pour un carton acheté).

https://www.mpmtourisme.com/fete-manifestation/journees-europeennes-patrimoine-mediterranee-porte-maures

Office de tourisme intercommunal 60 boulevard du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0494015310 »}, {« type »: « email », « value »: « bienvenue@mpmtourisme.com »}] [{« link »: « https://www.mpmtourisme.com/fete-manifestation/journees-europeennes-patrimoine-mediterranee-porte-maures »}]

Visite du patrimoine oléicole gallo-romain et du XVIIIème siècle, à la découverte de l’histoire de cette activité sur La Londe Moulin pressoir

Office de tourisme Méditerranée Porte des Maures