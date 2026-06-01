Portes ouvertes et dégustation insolite au Château des Bormettes, Château des Bormettes, La Londe-les-Maures

Portes ouvertes et dégustation insolite au Château des Bormettes 26 et 27 juin Château des Bormettes Var

9€ – Dégustation réservée à un public adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Le Château viticole et monastique des Bormettes vous accueille du 25 au 27 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h, et propose une dégustation insolite au coeur du moulin à huile réhabilité en chai les mardis 23 et jeudis 25 juin à 10h30. A cette occasion, accédez à un lieu exceptionnel habituellement fermé au public : le chai à barriques du XVIIIᵉ siècle. Dans cette atmosphère authentique, entre pierres anciennes et fûts de chêne, découvrez l’histoire du chai, les méthodes de vinification, le savoir-faire transmis par les moines de la Chartreuse de la Verne et profitez d’une dégustation les yeux fermés qui invite à découvrir le vin autrement, pour une expérience véritablement hors du commun. Laissez-vous guider par vos sens à travers 4 cuvées illustrant la richesse des terroirs et l’identité des vins du domaine, dans un cadre chargé de trois siècles d’histoire.

Durée de la dégustation : 45mn

Château des Bormettes 903, route du Pellegrin La Londe les Maures La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 01 53 10 »}, {« type »: « email », « value »: « bienvenue@mpmtourisme.com »}]

Le Château des Bormettes vous accueille du 23 au 27 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h, et propose une dégustation insolite au coeur du moulin à huile réhabilité en chai les mardis et jeudis à 10h30. moulin Vin

Château des Bormettes