Visite guidée groupe enfants Visite-atelier à la découverte des hommes de Gaoutabry Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures La Londe-les-Maures
Visite guidée groupe enfants Visite-atelier à la découverte des hommes de Gaoutabry Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures La Londe-les-Maures lundi 21 septembre 2026.
La Londe-les-Maures
Visite guidée groupe enfants Visite-atelier à la découverte des hommes de Gaoutabry
Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-21
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-09-21
Découverte du dolmen de Gaoutabry spécial enfants avec atelier de fouille archéologique permettant de comprendre la fonction du site, son histoire et la vie quotidienne des hommes du Néolithique.
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Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com
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English : Guided tour for children: Workshop visit to discover the men of Gaoutabry
Discover the Gaoutabry dolmen specially for children, with an archaeological dig workshop to help them understand the function of the site, its history and the daily life of Neolithic man.
L’événement Visite guidée groupe enfants Visite-atelier à la découverte des hommes de Gaoutabry La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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