La Londe-les-Maures

La Cooparade Vignerons Coopérateurs Sud

Port Miramar La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Un rendez-vous incontournable dans une ambiance festive et conviviale autour d’un marché où sont proposés à la dégustation divers produits provenant tous de coopératives

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Port Miramar La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 contact.vcsud@sud.lacoopagri.coop

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English : La Cooparade Vignerons Coopérateurs Sud

A not-to-be-missed event in a festive and friendly atmosphere, with a market offering a variety of products from cooperatives for tasting.

L’événement La Cooparade Vignerons Coopérateurs Sud La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var