Fête de la Libération de la Londe les Maures: cérémonie, défilé, feu d’artifice et bal. Centre-ville La Londe-les-Maures

La Londe-les-Maures

Fête de la Libération de la Londe les Maures: cérémonie, défilé, feu d’artifice et bal.

Centre-ville Avenue Georges-Clemenceau La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

La Londe les Maures fête sa libération le 17 août, à cette occasion plusieurs animations vous sont proposées en centre-ville et au port Miramar

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Centre-ville Avenue Georges-Clemenceau La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

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English : Liberation Day in La Londe les Maures: ceremony, parade, fireworks and ball.

La Londe les Maures celebrates its liberation on 17 August with a number of events in the town centre and at the Port Miramar.

L’événement Fête de la Libération de la Londe les Maures: cérémonie, défilé, feu d’artifice et bal. La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var