Fête de la Libération de la Londe les Maures: cérémonie, défilé, feu d’artifice et bal. Centre-ville La Londe-les-Maures
Fête de la Libération de la Londe les Maures: cérémonie, défilé, feu d’artifice et bal. Centre-ville La Londe-les-Maures lundi 17 août 2026.
La Londe-les-Maures
Fête de la Libération de la Londe les Maures: cérémonie, défilé, feu d’artifice et bal.
Centre-ville Avenue Georges-Clemenceau La Londe-les-Maures Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
La Londe les Maures fête sa libération le 17 août, à cette occasion plusieurs animations vous sont proposées en centre-ville et au port Miramar
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Centre-ville Avenue Georges-Clemenceau La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com
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English : Liberation Day in La Londe les Maures: ceremony, parade, fireworks and ball.
La Londe les Maures celebrates its liberation on 17 August with a number of events in the town centre and at the Port Miramar.
L’événement Fête de la Libération de la Londe les Maures: cérémonie, défilé, feu d’artifice et bal. La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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