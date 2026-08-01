Informations pratiques

Sennely

Les Citrons Boudés

Sennely Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Les Citrons Boudés reviennent à Sennely ! ✨

Du 28 au 30 août 2026, les passionnés de véhicules Citroën sont attendus à Sennely pour un week-end placé sous le signe de la convivialité et de la passion automobile !

Les Citrons Boudés reviennent à Sennely ! ✨

Du 28 au 30 août 2026, les passionnés de véhicules Citroën sont attendus à Sennely pour un week-end placé sous le signe de la convivialité et de la passion automobile !

Au programme

Exposition de véhicules Citroën

️ Bourse d’échange le samedi

Buvette et restauration sur place

Entrée libre et gratuite pour tous les visiteurs

Conseil de l’organisateur pour admirer un maximum de véhicules, privilégiez votre visite le samedi matin ou après 17h, les voitures étant en balade dans la journée. Elles seront également en sortie le dimanche matin.

Que vous soyez passionné d’automobile ou simplement curieux, venez partager un moment convivial au cœur de la Sologne ! .

Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

? The Citrons Boudés are coming back to Sennely! ??

From August 28 to 30, 2026, Citroën enthusiasts are invited to Sennely for a weekend filled with camaraderie and a passion for cars!

L’événement Les Citrons Boudés Sennely a été mis à jour le 2026-07-31 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN