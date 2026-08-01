Les Citrons Boudés Sennely
vendredi 28 août 2026 · Sennely
Informations pratiques
Sennely
Les Citrons Boudés
Sennely Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Les Citrons Boudés reviennent à Sennely ! ✨
Du 28 au 30 août 2026, les passionnés de véhicules Citroën sont attendus à Sennely pour un week-end placé sous le signe de la convivialité et de la passion automobile !
Les Citrons Boudés reviennent à Sennely ! ✨
Du 28 au 30 août 2026, les passionnés de véhicules Citroën sont attendus à Sennely pour un week-end placé sous le signe de la convivialité et de la passion automobile !
Au programme
Exposition de véhicules Citroën
️ Bourse d’échange le samedi
Buvette et restauration sur place
Entrée libre et gratuite pour tous les visiteurs
Conseil de l’organisateur pour admirer un maximum de véhicules, privilégiez votre visite le samedi matin ou après 17h, les voitures étant en balade dans la journée. Elles seront également en sortie le dimanche matin.
Que vous soyez passionné d’automobile ou simplement curieux, venez partager un moment convivial au cœur de la Sologne ! .
Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
? The Citrons Boudés are coming back to Sennely! ??
From August 28 to 30, 2026, Citroën enthusiasts are invited to Sennely for a weekend filled with camaraderie and a passion for cars!
L’événement Les Citrons Boudés Sennely a été mis à jour le 2026-07-31 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN