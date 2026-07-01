Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste – Sennely, Église Saint-Jean-Baptiste, Sennely

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste – Sennely 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Jean-Baptiste, église typique de Sologne avec ses parements de briques et son caquetoire, située en plein coeur du petit village de Sennely.

A l’intérieur, vous pourrez admirer plusieurs oeuvres dont des tableaux d’un enfant du pays, Edouard DUMOULIN (1898-1973) et une magnifique Vierge à l’Enfant récemment restaurée.

Église Saint-Jean-Baptiste Place de l’Église 45240 Sennely Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire Église ancienne, datant du XIe siècle, maintes fois détruite et aujourd’hui bien restaurée, l’église Saint-Jean-Baptiste de Sennely permet au travers de l’étude de son bâti et de son riche mobilier religieux de retrouver l’histoire et la foi des hommes.

Elle est, par l’utilisation de la brique et par son caquetoire, représentative des églises de Sologne.

Venez découvrir l’église Saint-Jean-Baptiste, église typique de Sologne avec ses parements de briques et son caquetoire, située en plein coeur du petit village de Sennely.

© Florence DROUINEAU