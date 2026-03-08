Les Classes 6 Bédée Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

2026-04-26

Le dimanche 26 avril, retrouvez les classes 6 à la salle des fêtes de Bédée.
Au programme, photos de groupes, un repas puis le traditionnel bal des classes.
Repas animé à la salle poyvalente à 12h45
Tarif adulte 37€
Billet chez Evolutiv’Coiffure ou contact 06 61 31 99 80 06 81 54 62 80   .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 31 99 80 

