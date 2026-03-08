Les Classes 6 Bédée Bédée
Les Classes 6 Bédée Bédée dimanche 26 avril 2026.
Les Classes 6 Bédée
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le dimanche 26 avril, retrouvez les classes 6 à la salle des fêtes de Bédée.
Au programme, photos de groupes, un repas puis le traditionnel bal des classes.
Repas animé à la salle poyvalente à 12h45
Tarif adulte 37€
Billet chez Evolutiv’Coiffure ou contact 06 61 31 99 80 06 81 54 62 80 .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 31 99 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Classes 6 Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Montfort Communauté