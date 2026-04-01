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Super Loto à Bédée Bédée

Super Loto à Bédée Bédée jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 35137 Bédée

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif :

Bédée

Super Loto à Bédée

Salle Polyvalente Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:15:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Le vendredi 30 avril, Bédée Tout Terrain organise un Super Loto à la salle des fêtes à 20h15.
Ouverture des portes à 18h.

De nombreux lots et bons d’achats à gagner.
Restauration et buvette sur place boissons, galettes saucisses, sandwich, gâteaux, crêpes…
Réservation par SMS au 07 62 47 03 37   .

Salle Polyvalente Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 62 47 03 37 

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English :

L’événement Super Loto à Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté

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