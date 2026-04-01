Bédée

Super Loto à Bédée

Salle Polyvalente Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:15:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Le vendredi 30 avril, Bédée Tout Terrain organise un Super Loto à la salle des fêtes à 20h15.

Ouverture des portes à 18h.

De nombreux lots et bons d’achats à gagner.

Restauration et buvette sur place boissons, galettes saucisses, sandwich, gâteaux, crêpes…

Réservation par SMS au 07 62 47 03 37 .

Salle Polyvalente Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 62 47 03 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Super Loto à Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté