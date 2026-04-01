Super Loto à Bédée Bédée
Super Loto à Bédée Bédée jeudi 30 avril 2026.
Bédée
Super Loto à Bédée
Salle Polyvalente Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:15:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Le vendredi 30 avril, Bédée Tout Terrain organise un Super Loto à la salle des fêtes à 20h15.
Ouverture des portes à 18h.
De nombreux lots et bons d’achats à gagner.
Restauration et buvette sur place boissons, galettes saucisses, sandwich, gâteaux, crêpes…
Réservation par SMS au 07 62 47 03 37 .
Salle Polyvalente Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 62 47 03 37
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English :
L’événement Super Loto à Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Montfort Communauté
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