Les Clérimois : de hameau en village, chapelle Saint Leonard 89190 Les Clérimois, Les Clérimois

Informations pratiques

Les Clérimois : de hameau en village Dimanche 20 septembre, 10h00 chapelle Saint Leonard 89190 Les Clérimois Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Assistez à un visite commentée sur la chapelle Saint-Léonard rénovée en 2018, et sa contribution à la création de la commune des Clérimois en 1888.

chapelle Saint Leonard 89190 Les Clérimois Route de Foissy sur Vanne Les Clérimois 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0614257605 https://www.clerimois.fr De hameau en village : comment la chapelle Saint Léonard a contribuè à la création du village des Clérimois, en 1888 La chapelle se situe à 1.5 km du village. Parking et accès PMR

Visite commentée sur la chapelle Saint Léonard rénovée en 2018, et sa contribution à la création de la commune des Clérimois en 1888

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