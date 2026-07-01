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Les Clérimois : de hameau en village, chapelle Saint Leonard 89190 Les Clérimois, Les Clérimois

dimanche 20 septembre 2026 · chapelle Saint Leonard 89190 Les Clérimois · Les Clérimois

Les Clérimois : de hameau en village, chapelle Saint Leonard 89190 Les Clérimois, Les Clérimois

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
chapelle Saint Leonard 89190 Les Clérimois
Adresse
Route de Foissy sur Vanne
Ville
89190 Les Clérimois
Département
Yonne

Les Clérimois : de hameau en village Dimanche 20 septembre, 10h00 chapelle Saint Leonard 89190 Les Clérimois Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Assistez à un visite commentée sur la chapelle Saint-Léonard rénovée en 2018, et sa contribution à la création de la commune des Clérimois en 1888.

chapelle Saint Leonard 89190 Les Clérimois Route de Foissy sur Vanne Les Clérimois 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0614257605 https://www.clerimois.fr De hameau en village : comment la chapelle Saint Léonard a contribuè à la création du village des Clérimois, en 1888 La chapelle se situe à 1.5 km du village. Parking et accès PMR
Visite commentée sur la chapelle Saint Léonard rénovée en 2018, et sa contribution à la création de la commune des Clérimois en 1888

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