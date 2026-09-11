Les clowns au musée, Musée du Hiéron, Paray-le-Monial

Informations pratiques

Les clowns au musée Samedi 19 septembre, 11h30, 14h00, 15h30, 17h00 Musée du Hiéron Saône-et-Loire

Gratuit, nombre de places limité, réservation indispensable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:05:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:35:00+02:00

Deux clowns rêvent d’être des puits de connaissances… Ils se dirigent vers le musée du Hiéron dans le but de devenir guide à la place du guide ! Guides Émérites, s’il vous plaît !

Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires tout aussi éclairés que fantaisistes.

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial, France Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385817972 https://www.musee-hieron.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 81 79 72 »}, {« owner »: {« uid »: 6593724, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-25T14:34:56.308Z », « data »: [{« eventDuration »: 35, « bookingContact »: « musee.hieron@paraylemonial.fr », « response »: {« passId »: 433096012, « isPending »: false, « addressId »: 1042563}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « showType »: « CIRQUE-CLOWN », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T14:34:56.015Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2552820, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T14:34:56.102Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 483390728, « id »: 1}, {« passId »: 483390729, « id »: 2}, {« passId »: 483390730, « id »: 3}, {« passId »: 483390731, « id »: 4}]}, « dates »: [{« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789810200000, « id »: 1}, {« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 2}, {« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789824600000, « id »: 3}, {« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789830000000, « id »: 4}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T14:34:56.307Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433096012 »}] Réalisé de 1888 à 1893 par l’architecte Noël Bion, le Hiéron est conçu autour du concept de musée eucharistique. L’architecture du bâtiment allie au classicisme du vocabulaire la modernité des techniques constructives, comme l’utilisation de la charpente métallique, conférant à l’édifice un certain éclectisme. De forme triangulaire, il se compose de quatre galeries à éclairage zénithal entourant une salle centrale octogonale. Le portail monumental est inscrit dans une travée composite surmontée d’un fronton cintré brisé à volutes et d’un fronton triangulaire. La grande salle, dite salle des Fastes, abrite trois peintures murales sur toiles marouflées, œuvres d’Hugo d’Alési.

Deux clowns rêvent d’être des puits de connaissances… Ils se dirigent vers le musée du Hiéron dans le but de devenir guide à la place du guide ! Guides Émérites, s’il vous plaît !

© Ville de Villeneuve lez Avignon