Les Cocons Électroniques, L’Ampli, Fontenay-le-Fleury

Les Cocons Électroniques Samedi 21 mars, 15h00, 16h00 L’Ampli Yvelines

Tarif unique 5€, gratuit pour les – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T16:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Avez-vous déjà vu une salle de concert se transformer en spa ? À Fontenay-le-Fleury, L’Ampli relève le défi en installant un bain de son pour un instant cocooning…

Asseyez-vous, détendez-vous et laissez-vous envelopper par les vapeurs sonores de Raphaël Foulon. Pour une fois, la sieste au spectacle y est autorisée !

L'Ampli Chemin des 4 arpents Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France

Ouvert à tous les publics, amateurs ou professionnels, L’Ampli se veut être un lieu de création, d’échanges et de rencontres où tous les genres musicaux ont leur place.

Tout au long de l’année, de nombreux événements musicaux (concerts, jam session, karaoké, ateliers…) mais aussi des spectacles programmés par le Théâtre-Cinéma de Fontenay-le-Fleury en délocalisation rythmeront cet espace.

Dans le cadre du Festival ElectroChic Un moment de pure détente : L’Ampli se transforme en bain de son pour une expérience cocooning signée Raphaël Foulon. spectacle concert