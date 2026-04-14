Les collections haute couture de l’école Marcel Mouloudji, Mus – Musée D’histoire Urbaine Et Sociale De Suresnes, Suresnes

Les collections haute couture de l’école Marcel Mouloudji Samedi 23 mai, 17h00 Mus – Musée D’histoire Urbaine Et Sociale De Suresnes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Des élèves de CP, CE1 et CE2 de l’école Marcel Mouloudji vont présenter, lors de la Nuit des musées, leurs travaux autour de l’exposition Chez Worth, aux origines de la haute couture. Après avoir exploré l’histoire de la Maison Worth et l’histoire du château suresnois de Charles Frederick, les élèves ont réalisé avec fils, aiguilles, tissus et garnitures, leurs propres collections Printemps-Eté, Automne-Hiver. Toutes leurs oeuvres seront présentées sur mannequins le soir de la Nuit.

Mus – Musée D’histoire Urbaine Et Sociale De Suresnes 5 Pass. la Gare de Longchamp, 92150 Suresnes, France Suresnes 92150 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141183737 https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html Le parcours muséographique est le suivant :

– « Suresnes, hier, aujourd’hui et demain » : des cartes projetées sur une maquette topographique permettent de visualiser l’évolution de la ville.

– « Le village viticole » : le Mont-Valérien est évoqué d’abord comme lieu de pèlerinage religieux, puis citadelle militaire et enfin lieu de mémoire. Quelques objets témoignent du passé viticole de la ville.

– « La ville industrielle » : présentation du passé industriel de

Suresnes grâce à des boîtes à biscuits, flacons de parfum (Coty, Worth,

Volnay signés René Lalique), postes de radio Radiola, téléviseur Philips et à l’évocation iconographique des activités aéronautiques (Blériot, Nieuport) et automobiles (Darracq, le Zèbre).

– « La ville en mutation » : un dispositif multimédia présente les problématiques liées au logement en France afin de replacer Suresnes et

son histoire dans celle de l’agglomération parisienne.

– « Henri Sellier » : sa personnalité, son rôle politique : maire de Suresnes de 1919 à 1941, fondateur de l’Office des Habitations à Bon Marché de la Seine, Ministre de la santé publique, figure marquante et fondatrice de

l’urbanisme social.

– « Le projet urbain » : une borne interactive sur 15 cités-jardins d’Ile-de-France, préfigurant le « Grand Paris ». L’aménagement de Suresnes : projection sur la maquette de la Cité-jardins, maquettes en 3 D de logements types.

– « Le projet social » : un urbanisme prônant la mixité, le vivre-ensemble, l’hygiénisme à travers des groupes scolaires innovants, l’école de plein air

d’Eugène Beaudouin et Marcel Lods destinée aux enfants pré-tuberculeux ou rachitiques.

La classe, l’œuvre !

@ Maya Reboul-Mince – MUS de Suresnes