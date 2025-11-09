Les collections permanentes en nocturne, Musée national de la Marine, Toulon

Les collections permanentes en nocturne Samedi 23 mai, 19h00 Musée national de la Marine Var

Vigipirate : le musée se réserve le droit d’interdire l’accès aux personnes munies de sacs à dos volumineux, places limitées au vestiaire, merci de prévoir votre visite en conséquence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Pour la Nuit Européenne des Musées, le Musée national de la Marine à Toulon vous propose de visiter les collections permanentes en nocturnes. Venez à la rencontre de nos médiateurs, pour découvrir ou redécouvrir les collections à votre rythme le temps d’une soirée.

Samedi 23 mai de 19h à minuit

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée national de la Marine Place Ingenieur-Colonel Monsenergue, 83000 Toulon, France Toulon 83000 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 33422420201 http://www.musee-marine.fr/toulon Conservatoire de l’histoire de l’arsenal et du port, le musée de la Marine présente une très importante collection de modèles de navires, vaisseaux et galères du XVIIe siècle à nos jours, dont deux très grands et exceptionnels modèles d’instruction. Le musée évoque l’histoire de la flotte du Levant, la construction navale traditionnelle, la naissance des cuirassés et l’introduction de la vapeur.

Réseau Musée national de la marine, dont le centre administratif se trouve à Paris, doté de l’appellation « musée de France ». Parking le plus proche à la Place d’armes. Ligne de bus 3, 6, 40, 15, U en face de l’entrée. A 10 min à pied de la gare de Toulon.

Pour la Nuit Européenne des Musées, le Musée national de la Marine à Toulon vous propose de visiter les collections permanentes en nocturnes. Venez à la rencontre de nos médiateurs, pour découvrir ou…

Visite des collections permanentes ©Musée national de la Marine / Romain OSI