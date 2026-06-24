Les collines de Sainte-Colombe mairie de Sainte-Colombe-de-Villeuneuve Sainte-Colombe-de-Villeneuve
Les collines de Sainte-Colombe mairie de Sainte-Colombe-de-Villeuneuve Sainte-Colombe-de-Villeneuve vendredi 7 août 2026.
Sainte-Colombe-de-Villeneuve
Les collines de Sainte-Colombe
mairie de Sainte-Colombe-de-Villeuneuve Mairie, Place Roger et Ines Durey, Le Bo Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Une petite randonnée avec peu de dénivelé, ça vous dit ? Entre vergers de pruniers d’Ente et paysages boisés, un moment idéal pour se ressourcer durant les chaleurs estivales !
Réservation conseillée .
mairie de Sainte-Colombe-de-Villeuneuve Mairie, Place Roger et Ines Durey, Le Bo Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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L’événement Les collines de Sainte-Colombe Sainte-Colombe-de-Villeneuve a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne