La Capelle

Les colonies de vacances à la Villa Pasques dans les années 1960-70

13 Rue de l’Armistice La Capelle Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir cette exposition qui met en lumière le rôle d’accueil de colonies de vacances qu’a eu la Villa Pasques dans la seconde moitié du XXe siècle.

Venez découvrir cette exposition qui met en lumière le rôle d’accueil de colonies de vacances qu’a eu la Villa Pasques dans la seconde moitié du XXe siècle. .

13 Rue de l’Armistice La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 52 00 mairie@villedelacapelle.fr

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English :

Come and discover this exhibition highlighting the Villa Pasques’ role as a summer camp in the second half of the 20th century.

L’événement Les colonies de vacances à la Villa Pasques dans les années 1960-70 La Capelle a été mis à jour le 2026-05-25 par OT du Pays de Thiérache