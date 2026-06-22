LES COLS DU DIMANCHE COL DES AUZINES Vinça
LES COLS DU DIMANCHE COL DES AUZINES Vinça dimanche 5 juillet 2026.
Vinça
LES COLS DU DIMANCHE COL DES AUZINES
Vinça Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 11:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Les Cols du dimanche des cols signalés pour les cyclistes, de 7h à 11h, en juillet et août.
Col des Auzines depuis Vinça 13,7km, 394m D+.
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Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02
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English :
Sunday Mountain Passes: marked mountain passes for cyclists, from 7 a.m. to 11 a.m., in July and August.
Col des Auzines from Vinya: 13.7 km, 394 m elevation gain.
L’événement LES COLS DU DIMANCHE COL DES AUZINES Vinça a été mis à jour le 2026-06-22 par OTI CONFLENT CANIGO
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