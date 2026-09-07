Les combattants de l’offensive Meuse-Argonne, Cimetière Américain Meuse-Argonne, Romagne-sous-Montfaucon

Informations pratiques

Les combattants de l’offensive Meuse-Argonne 19 et 20 septembre Cimetière Américain Meuse-Argonne Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Visite guidée ou libre de la nouvelle exposition au centre de visiteurs.

Qui étaient ces hommes et femmes venus combattre sur le sol français lors de la Première Guerre mondiale ? En s’appuyant sur les nouveaux profils de combattants américains présentés dans le centre de visiteurs du cimetière, un guide de l’American Battle Monuments Commission vous présente les combattants américains honorés en ce lieu, sans aucune distinction de grade, d’origine, de religion ou de parcours.

Ouverture de l’exposition en continu de 9h à 16h45.

Visite guidée de l’exposition de 30 minutes à 11h30 et 13h30.

Cimetière Américain Meuse-Argonne Rue du Général Pershing, 55110 Romagne-sous-Montfaucon Romagne-sous-Montfaucon 55110 Meuse Grand Est 03 29 85 14 18 https://www.abmc.gov/ Le cimetière est situé à l’est du village de Romagne-sous-Montfaucon, à 40 kilomètres au nord-ouest de Verdun. 14 246 Américains y sont enterrés, ce qui en fait le plus important cimetière américain de la Première Guerre mondiale. Les noms de 954 disparus sont gravés sur les murs des loggias qui entourent la chapelle.

Le centre des visiteurs explique le rôle majeur de l’engagement des Américains et de l’offensive Meuse-Argonne dans la Grande Guerre, tout en invitant à une expérience immersive grâce à la scénographie du lieu.

Une salle commémorative est dédiée à l’histoire du cimetière, à l’expérience de soldats enterrés là où ils ont participé à l’offensive. Un écran interactif permet de feuilleter le registre des tout premiers visiteurs de ce cimetière américain, le plus grand d’Europe.

Une autre salle évoque l’histoire militaire : l’intervention des Américains au cours de la guerre, l’offensive Meuse-Argonne, le quotidien des soldats, le matériel utilisé sur le front. Un écran géant projette des scènes de films mixant des images d’époque et des reconstitutions historiques. Parking tous véhicules.

Visite guidée ou libre de la nouvelle exposition au centre de visiteurs.

©ABMC