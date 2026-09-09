Les commerces au fil du temps, Mairie de Bouxières-aux-Chênes, Bouxières-aux-Chênes

Informations pratiques

Les commerces au fil du temps 19 et 20 septembre Mairie de Bouxières-aux-Chênes Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à découvrir l’histoire des commerces de Bouxieres-aux-Chênes à travers la photographie. Ces images témoignent de leur évolution, des transformations des bâtiments, des activités et des modes de vie qui ont façonné notre commune au fil des décennies.

Mairie de Bouxières-aux-Chênes 4 Rue de l’Armée Patton, 54770 Bouxières-aux-Chênes Bouxières-aux-Chênes 54770 Meurthe-et-Moselle Grand Est

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à découvrir l’histoire des commerces de Bouxieres-aux-Chênes à travers la photographie. Ces images témoignent de leur des des…

©Archives Meurthe et Moselle/José Parent