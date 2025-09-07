Les concerts du dimanche matin | What’s New – Jazz Ensemble Théâtre Graslin Nantes

Les concerts du dimanche matin | What’s New – Jazz Ensemble Théâtre Graslin Nantes dimanche 14 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit, sur réservation 14 jours avant

Angers Nantes Opéra et le Conservatoire de Nantes proposent aux élèves de toutes disciplines de se produire sur la scène du Théâtre Graslin en cinq rendez-vous dont les thèmes sont choisis avec leurs professeurs. Une invitation à découvrir leurs talents déjà affirmés et de parcourir avec eux des répertoires très divers. What’s New, c’est le nom de ce collectif, de cet orchestre de jazz, qui sous le signe de la fusion des genres permet aux jeunes musiciennes et musiciens de s’exprimer et de créer, stimulés par la présence d’un invité mystère prestigieux qui les aura accompagnés toute l’année.

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/what-s-new-jazz-ensemble