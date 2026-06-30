Informations pratiques

Loudéac

Les Concerts en chapelles

Chapelle Saint Guillaume Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Du 17 juillet au 28 août, les chapelles de Loudéac et celle de Trévé vibrent aux sons des aubades musicales estivales. Six concerts avec six styles musicaux différents sont au programme des F’Estivales 2026.

Concerts suivis d’un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.

Ce vendredi, concert du groupe Comme un souffle

Gratuit, ouvert à tous. .

Chapelle Saint Guillaume Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 85 00

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English :

L’événement Les Concerts en chapelles Loudéac a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Bretagne Centre