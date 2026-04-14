Les confitures du Climont, Les confitures du Climont, Ranrupt

Les confitures du Climont 5 et 6 juin Les confitures du Climont Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Les confitures du Climont, ce sont : plus de 40 variétés artisanales de confitures et gelées, naturelles et 100% végétales ; la seule confiturerie de la région à visiter ; une sortie originale et gratuite (visite et dégustation gratuites)

https://www.instagram.com/confclimont/

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Meilleur confiturier de France, Entreprise du Patrimoine Vivant

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