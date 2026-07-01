Informations pratiques

Beaupuy

Les Confituriades 2026

Au bourg Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-22

Les Confituriades Rendez-vous gastronomique, incontournable en Lot-Et-Garonne.

Les Confituriades Rendez-vous gastronomique, incontournable en Lot-Et-Garonne.

Championnat du monde & Salon des meilleures confitures.

Durant les 2 jours marché producteurs de Pays, le village avec restauration (food truck et buvette) , ateliers confitures, village des enfants, démonstrations culinaires, atleiers enfants. Soirée Guinguette le samedi, concert et spectacle conte pyrotechnique l’éventail rouge – le dimanche, petit déjeuner géant, exposition …

Programme ci-dessous ! .

Au bourg Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine confitbeaupuy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Confituriades 2026

Les Confituriades: A gastronomic rendezvous not to be missed in Lot-Et-Garonne.

L’événement Les Confituriades 2026 Beaupuy a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne