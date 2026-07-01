Les Confituriades 2026 Beaupuy
mercredi 22 juillet 2026 · Beaupuy
Informations pratiques
Beaupuy
Les Confituriades 2026
Au bourg Beaupuy Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-22
Les Confituriades Rendez-vous gastronomique, incontournable en Lot-Et-Garonne.
Les Confituriades Rendez-vous gastronomique, incontournable en Lot-Et-Garonne.
Championnat du monde & Salon des meilleures confitures.
Durant les 2 jours marché producteurs de Pays, le village avec restauration (food truck et buvette) , ateliers confitures, village des enfants, démonstrations culinaires, atleiers enfants. Soirée Guinguette le samedi, concert et spectacle conte pyrotechnique l’éventail rouge – le dimanche, petit déjeuner géant, exposition …
Programme ci-dessous ! .
Au bourg Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine confitbeaupuy@gmail.com
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English : Les Confituriades 2026
Les Confituriades: A gastronomic rendezvous not to be missed in Lot-Et-Garonne.
L’événement Les Confituriades 2026 Beaupuy a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne
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