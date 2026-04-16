Bertignat

Les Contées sauvages

Tout le bourg Bertignat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-23

Pendant quatre jours, conteuses et conteurs venus des 4 coins de France et même d’au-delà partageront leurs récits au détour d’un chemin, à l’ombre d’un arbre ou dans un jardin enchanteur.

.

Tout le bourg Bertignat 63480 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 05 02 82 arbresmondes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For four days, storytellers from the 4 corners of France and beyond will share their tales at the bend of a path, in the shade of a tree or in an enchanted garden.

L’événement Les Contées sauvages Bertignat a été mis à jour le 2026-04-11 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez