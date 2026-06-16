Les contes de la lane rdv parking du Quellenec Locarn vendredi 24 juillet 2026.

Locarn

Les contes de la lane

rdv parking du Quellenec Landes de Locarn Locarn Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Alors que la lande plonge dans l’obscurité, venez écouter légendes extraordinaires, contes populaires et anecdotes plus ou moins véridiques, dans un décor somptueux.

Balade nocturne contes et nature

Tout public

Réservation obligatoire

organisée par l’association Cicindèle .

rdv parking du Quellenec Landes de Locarn Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement Les contes de la lane Locarn a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh