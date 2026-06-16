Locarn

Rendez-vous avec l’éclipse solaire

Parking des landes de Locarn Locarn Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Au coeur des paysages remarquables de la Lande Locarn, prenez rendez-vous avec les astres !

Venez partager un moment convivial et écouter notre conteur de nature nous expliquer le balai du soleil, de la terre et de la lune.

Tout public

Réservation obligatoire 02 96 36 66 11 ou

Pensez à prendre une tenue et des chaussures adaptées + des lunettes éclipses si vous en avez (nous en aurons quelques paires) et un pique-nique ! .

Parking des landes de Locarn Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement Rendez-vous avec l’éclipse solaire Locarn a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh