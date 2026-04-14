Les Contes de Maurepas, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Les Contes de Maurepas Samedi 18 avril, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Spectacle par Blanche Le Liepvre

Entre les tours, les langues se délient et les voix s’élèvent. Une petite fille court à travers le quartier, une fenêtre s’ouvre sur les montagnes enneigées de Turquie et on entend au loin les sirènes du fleuve Congo chanter…

Un spectacle créé à partir de collectages de contes et de chants traditionnels issus du multiculturalisme du quartier de Maurepas de Rennes.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Spectacle par Blanche Le Liepvre