Les Contes de Maurepas, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
Les Contes de Maurepas, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes samedi 18 avril 2026.
Les Contes de Maurepas Samedi 18 avril, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Spectacle par Blanche Le Liepvre
Entre les tours, les langues se délient et les voix s’élèvent. Une petite fille court à travers le quartier, une fenêtre s’ouvre sur les montagnes enneigées de Turquie et on entend au loin les sirènes du fleuve Congo chanter…
Un spectacle créé à partir de collectages de contes et de chants traditionnels issus du multiculturalisme du quartier de Maurepas de Rennes.
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Spectacle par Blanche Le Liepvre
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