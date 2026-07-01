Les Contes Des Branchés au Parc Galamé – Loon Plage (59), parc Galamé loon plage, Loon-Plage

Informations pratiques

Les Contes Des Branchés au Parc Galamé – Loon Plage (59) Samedi 22 août, 15h00 parc Galamé loon plage Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:00:00+02:00

Contes des Branchés

Pêle-mêle de contes traditionnels, musiques, chansons et ritournelles

A partager en famille pour être sur la même longueur d’onde sans se prendre la cafetière !

Entre passoire et cafetière, un troisième larron mystérieux se joindra à l’affaire.

Les contes se perchent sur nos épaules et demandent à être racontés,

ils survivent par miracle depuis si longtemps !

Nadine Demarey conte accompagnée par Philippe Carpentier à la guitare

Public familial à partir de 6 ans

Durée : 1h

Conception, chants : Nadine DEMAREY

Musique : Philippe CARPENTIER

parc Galamé loon plage 655 rue Gaston Dereudre 59279 Loon-Plage Loon-Plage 59279 Nord Hauts-de-France

Pêle-mêle de contes traditionnels, musiques, chansons et ritournelles Contes musique

Mélanie Cravero