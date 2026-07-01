Les Contes Des Branchés au Parc Galamé – Loon Plage (59), parc Galamé loon plage, Loon-Plage
samedi 22 août 2026 · parc Galamé loon plage · Loon-Plage
Informations pratiques
Les Contes Des Branchés au Parc Galamé – Loon Plage (59) Samedi 22 août, 15h00 parc Galamé loon plage Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T15:00:00+02:00 – 2026-08-22T16:00:00+02:00
Contes des Branchés
Pêle-mêle de contes traditionnels, musiques, chansons et ritournelles
A partager en famille pour être sur la même longueur d’onde sans se prendre la cafetière !
Entre passoire et cafetière, un troisième larron mystérieux se joindra à l’affaire.
Les contes se perchent sur nos épaules et demandent à être racontés,
ils survivent par miracle depuis si longtemps !
Nadine Demarey conte accompagnée par Philippe Carpentier à la guitare
Public familial à partir de 6 ans
Durée : 1h
Conception, chants : Nadine DEMAREY
Musique : Philippe CARPENTIER
parc Galamé loon plage 655 rue Gaston Dereudre 59279 Loon-Plage Loon-Plage 59279 Nord Hauts-de-France
Pêle-mêle de contes traditionnels, musiques, chansons et ritournelles Contes musique
Mélanie Cravero