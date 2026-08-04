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Les contes du matin Parc du pont romain Ascain

mardi 4 août 2026 · Parc du pont romain · Ascain

Les contes du matin Parc du pont romain Ascain

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Parc du pont romain
Adresse
Chemin du Pont Romain
Ville
64310 Ascain
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Ascain

Les contes du matin

Parc du pont romain Chemin du Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Petites histoires douces pour toute la famille.
Repli sous les halles en cas de pluie.   .

Parc du pont romain Chemin du Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 25 89  eclatsdemots64@gmail.com

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English : Les contes du matin

L’événement Les contes du matin Ascain a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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