Les contes du matin Parc du pont romain Ascain

Informations pratiques

Ascain

Les contes du matin

Parc du pont romain Chemin du Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 11:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Petites histoires douces pour toute la famille.

Repli sous les halles en cas de pluie. .

Parc du pont romain Chemin du Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 25 89 eclatsdemots64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les contes du matin

L’événement Les contes du matin Ascain a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque