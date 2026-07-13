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Les Contes Hagards La Cottentine La Hague

mercredi 15 juillet 2026 · La Cottentine · La Hague

Les Contes Hagards La Cottentine La Hague

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Cottentine
Adresse
Eculleville
Ville
50440 La Hague
Département
Manche
Tarif

La Hague

Les Contes Hagards

La Cottentine Eculleville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-26 2026-08-27

Au son des vagues et de la guitare, les voix des conteurs rebondissent sur les murs en ruine. Des dizaines de lucioles scintillent à la nuit tombante.
Soirée de légendes et de contes haguais dans le cadre magnifique de la ferme de la Cotentine, littéralement entre terre et mer.
1 km de sentier pour rejoindre la Cotentine, retour à la lanterne ! Prévoir un plaid pour la fraîche de la nuit tombante. Réservation obligatoire au 0786761013. Le lieu de rassemblement sera donné à la réservation   .

La Cottentine Eculleville La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 79 39 41 68  elbama.production@gmail.com

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English : Les Contes Hagards

L’événement Les Contes Hagards La Hague a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cotentin La Hague

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