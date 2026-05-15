Informations pratiques

Saint-Félix-de-Villadeix

Les Conversations | La nuit de la chouette

Domaine de la Valette Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Cette année, en partenariat avec la LPO (Ligue de Protection des Animaux), le Domaine de la Valette vous invite à converser avec la nature lors de cette soirée d’immersion au cœur du vivant.

A la tombée de la nuit, partez à la rencontre d’un monde aussi discret que fascinant celui de la chouette. Exposé, table gourmande et déambulation nocturne vous conduiront à écouter, observer et mieux comprendre ces étonnants habitants de la nuit.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et éventuellement une lampe frontale.

Places limitées sur réservation uniquement. .

Domaine de la Valette Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 65 22 77 info@lavaletteperigord.com

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English : Les Conversations | La nuit de la chouette

L’événement Les Conversations | La nuit de la chouette Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-07-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides