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Les Conversations | La nuit de la chouette Saint-Félix-de-Villadeix

jeudi 13 août 2026 · Saint-Félix-de-Villadeix

Les Conversations | La nuit de la chouette Saint-Félix-de-Villadeix

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Domaine de la Valette
Ville
24510 Saint-Félix-de-Villadeix
Département
Dordogne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Félix-de-Villadeix

Les Conversations | La nuit de la chouette

Domaine de la Valette Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Cette année, en partenariat avec la LPO (Ligue de Protection des Animaux), le Domaine de la Valette vous invite à converser avec la nature lors de cette soirée d’immersion au cœur du vivant.
A la tombée de la nuit, partez à la rencontre d’un monde aussi discret que fascinant celui de la chouette. Exposé, table gourmande et déambulation nocturne vous conduiront à écouter, observer et mieux comprendre ces étonnants habitants de la nuit.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et éventuellement une lampe frontale.

Places limitées sur réservation uniquement.   .

Domaine de la Valette Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 65 22 77  info@lavaletteperigord.com

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English : Les Conversations | La nuit de la chouette

L’événement Les Conversations | La nuit de la chouette Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-07-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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