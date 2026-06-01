Les coopératives sont présentes à Terres en Fête, Terres en Fête, Tilloy-lès-Mofflaines
Les coopératives sont présentes à Terres en Fête, Terres en Fête, Tilloy-lès-Mofflaines vendredi 5 juin 2026.
Les coopératives sont présentes à Terres en Fête 5 – 7 juin Terres en Fête Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T00:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00
Retrouvez différentes coopératives agricoles lors de Terres en Fêtes !
Vous pourrez retrouver Cevinor, Cobévial, EMC2 Elevage, Gènes Diffusion, Innoval, Le Gouessant, Perles du Nord, Prospérité Fermière, Sodiaal, Téréos ou encore le Groupe NORIAP.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://terres-en-fete.com/
Terres en Fête tilloy-lès-mofflaines Tilloy-lès-Mofflaines 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://terres-en-fete.com/billetterie/ »}] [{« link »: « https://terres-en-fete.com/ »}]
Retrouvez les coopératives à Terres en Fête