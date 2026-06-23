Les copais music live Profil Jazz Restaurant Les Copains d’Abord Louvie-Juzon

Informations pratiques

Louvie-Juzon

Les copais music live Profil Jazz

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Chris et Jack, un trompettiste virtuose et un guitariste autodidacte réunis par une même ferveur pour le jazz. Ensemble, ils revisitent les grands standards de Chet Baker et Miles Davis dans une formule légère et poétique, guitare et trompette mêlées, pour une atmosphère feutrée et raffinée, entre club de jazz et piano-bar élégant.

Restauration sur place. .

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73 les.copains.de.louvie@gmail.com

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English : Les copais music live Profil Jazz

L’événement Les copais music live Profil Jazz Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées