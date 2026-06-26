Les Coquettes Nouveau Spectacle Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Les Coquettes Nouveau Spectacle

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-27 20:30:00

fin : 2027-02-27

Date(s) :

2027-02-27

Les Coquettes sont de retour et en grande forme !

Pour ce tout nouveau spectacle Lola et Marie mêlent chansons, énergie et humour pour célébrer la joie résistante et la convivialité. Un spectacle moderne, culotté et glamour, encore plus audacieux que le précédent !

Et si la joie n’était pas qu’un sentiment, mais un acte de résistance ? Et s’il ne nous restait plus que ça la joie et le plaisir. Avec ce nouveau spectacle musical on cherche ensemble, à l’aveugle ou les yeux grands ouverts, le chemin de la jouissance collective. Pas pour fuir le monde. Ni pour le sauver. Mais plutôt pour le traverser en se la kiffant quand même un peu.

Les Coquettes sont plus qu’un duo aux 500 000 spectateurs conquis elles sont un service de santé public !

Un tout nouveau spectacle explosif et hilarant. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Les Coquettes Nouveau Spectacle

L’événement Les Coquettes Nouveau Spectacle Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz