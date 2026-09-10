Les corbeaux peints de l’église Saint-Étienne de Trèbes, Les Belles du Baou – Atelier d’art/jardin, Trèbes

Informations pratiques

Les corbeaux peints de l’église Saint-Étienne de Trèbes 19 et 20 septembre Les Belles du Baou – Atelier d’art/jardin Aude

Animation gratuite tous publics à partir de 6 ans – Durée 1h

Pré-requis : aucun – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les corbeaux peints de l’église St Étienne de Trèbes

Atelier caricatures

Une énigme et une originalité ornementale. Un patrimoine unique et en péril à découvrir puis réinterpréter au travers d’un atelier dessin caricatures.

Animation gratuite tous publics à partir de 6 ans – Durée 1h

Pré-requis : aucun

Séances samedi et dimanche : 14h, 15h30 ou 17h

Réservation obligatoire au 06 60 93 69 56

L’animation se déroule à deux pas de l’église, à l’atelier d’art des Belles du Baou 4 imp. Barbès 11800 Trèbes

Les Belles du Baou – Atelier d’art/jardin 4 impasse Barbès, 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude Occitanie 06 60 93 69 56 https://www.lesbellesdubaou.com/ https://www.facebook.com/LesBellesduBaou/;https://instagram.com/lesbellesdubaou?igshid=ZDc4ODBmNjlmNQ== [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 93 69 56 »}] Au cœur du vieux Trèbes à deux pas de l’église classée au titre des Monuments historiques du XIIIe siècle et du Canal du Midi, se cache l’atelier/jardin des Belles du Baou, lieu intimiste et convivial. Marie-Dominique Aubry y crée des bijoux et des objets de décoration colorés, poétiques et symboliques, inspirés de Dame Nature.

Ici l’artisanat d’art est responsable : upcycling de vieux bijoux et objets, chutes de plaques de liège, papier livre, carton, fil de fer, fibres diverses, petit bois… Le tout est métamorphosé par mixage de techniques décoratives : bijouterie, crochet d’art, tissage, broderie, peinture… acquises en autodidacte depuis l’enfance.

Cette géographe spécialisée en paysages méditerranéens, reconvertie en 2016, s’est fixé dès le départ une charte d’écoresponsabilité. Elle est aujourd’hui artisan d’art labellisée entreprise zéro déchet et s’investit aussi pour l’enfance handicapée. Comme elle aime partager la sagesse de Dame nature, son jardin est le lieu d’ateliers créatifs naturalistes et Bien-Être. Accès à pied (Des parkings gratuits sont disponibles en bordure du vieux village, au bord de l’Aude, avenue Pasteur et derrière la mairie). Deux options à pieds (moins de 5 mn) – Rejoindre l’église classée du 13ème (ouverte pour les journées du patrimoine), prendre la rue de l’Église, la place du Plô, la rue Barbès, puis la première à droite. – Arriver par le Canal du Midi rue Riquet, puis rue Plô d’Orbiel, rue Barbès et première à gauche.

Les corbeaux peints de l’église St Étienne de Trèbes

©Aubry Marie-Dominique