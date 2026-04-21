Les Cordeliers Vendredis Foodtruck & Jazz Saint-Émilion
Les Cordeliers Vendredis Foodtruck & Jazz Saint-Émilion vendredi 26 juin 2026.
Saint-Émilion
Les Cordeliers Vendredis Foodtruck & Jazz
2 Rue de la Porte Brunet Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Vendredis Foodtruck & Jazz aux Cordeliers
Chaque vendredi, de 19h30 à 23h, les Cordeliers vous accueillent pour une soirée conviviale alliant musique et gourmandise.
Profitez d’une restauration proposée par le foodtruck PASTARIA dans le jardin, avant de vous laisser porter par un concert de jazz en trio dans le cloître, avec Rix trio .
Une ambiance chaleureuse et festive pour bien démarrer le week-end ! .
2 Rue de la Porte Brunet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 42 13 contact@lescordeliers.com
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English : Les Cordeliers Vendredis Foodtruck & Jazz
L’événement Les Cordeliers Vendredis Foodtruck & Jazz Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Saint-Emilion
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