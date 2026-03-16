Les cordons de galets de la Mollière un paysage sculpté par la mer au jour le jour Cayeux-sur-Mer

Les cordons de galets de la Mollière un paysage sculpté par la mer au jour le jour

Rue Faidherbe la Mollière Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 11:30:00

Date(s) :

2026-10-03

[Nature et paysage]

Nous découvrirons ce site au travers de son évolution historique, des espèces végétales et animales emblématiques et des usages humains. Cette sortie sera l’occasion d’échanger sur les espèces exotiques envahissantes et sur les travaux de gestion mis en œuvre sur le site.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-des-cordons-de-galets/

[Nature et paysage]

Nous découvrirons ce site au travers de son évolution historique, des espèces végétales et animales emblématiques et des usages humains. Cette sortie sera l’occasion d’échanger sur les espèces exotiques envahissantes et sur les travaux de gestion mis en œuvre sur le site.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-des-cordons-de-galets/ .

Rue Faidherbe la Mollière Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[Nature and landscape]

We will discover this site through its historical evolution, emblematic plant and animal species and human uses. This outing will be an opportunity to discuss invasive exotic species and the management work being carried out on the site.

Good to know

Free

Duration: 2 hours

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-des-cordons-de-galets/

L’événement Les cordons de galets de la Mollière un paysage sculpté par la mer au jour le jour Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-16 par Baie de Somme 3 Vallées