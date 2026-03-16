Les cordons de galets de la Mollière un paysage sculpté par la mer au jour le jour Cayeux-sur-Mer
Les cordons de galets de la Mollière un paysage sculpté par la mer au jour le jour Cayeux-sur-Mer samedi 3 octobre 2026.
Les cordons de galets de la Mollière un paysage sculpté par la mer au jour le jour
Rue Faidherbe la Mollière Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 11:30:00
Date(s) :
2026-10-03
[Nature et paysage]
Nous découvrirons ce site au travers de son évolution historique, des espèces végétales et animales emblématiques et des usages humains. Cette sortie sera l’occasion d’échanger sur les espèces exotiques envahissantes et sur les travaux de gestion mis en œuvre sur le site.
Bon à savoir
Gratuit
Durée 2h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-des-cordons-de-galets/
[Nature et paysage]
Nous découvrirons ce site au travers de son évolution historique, des espèces végétales et animales emblématiques et des usages humains. Cette sortie sera l’occasion d’échanger sur les espèces exotiques envahissantes et sur les travaux de gestion mis en œuvre sur le site.
Bon à savoir
Gratuit
Durée 2h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-des-cordons-de-galets/ .
Rue Faidherbe la Mollière Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
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English :
[Nature and landscape]
We will discover this site through its historical evolution, emblematic plant and animal species and human uses. This outing will be an opportunity to discuss invasive exotic species and the management work being carried out on the site.
Good to know
Free
Duration: 2 hours
Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-des-cordons-de-galets/
L’événement Les cordons de galets de la Mollière un paysage sculpté par la mer au jour le jour Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-16 par Baie de Somme 3 Vallées