LES CORPS INCORRUPTIBLES, AURÉLIA LÜSCHER, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

LES CORPS INCORRUPTIBLES, AURÉLIA LÜSCHER 19 et 20 mai 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-19T19:30:00+02:00 – 2027-05-19T20:50:00+02:00

Fin : 2027-05-20T20:00:00+02:00 – 2027-05-20T21:20:00+02:00

Aurélia Lüscher s’interroge sur la façon dont on s’occupe des dépouilles mortelles en Occident.

Qui sait et comprend véritablement ce qui se joue dans les sous-sols des chambres mortuaires, clos aux regards extérieurs ? Notre corps retourne-t-il vraiment à la terre ? Est-ce écoresponsable de l’incinérer ou de l’embaumer ? Guidée par ces questions, l’autrice, plasticienne et comédienne Aurélia Lüscher s’est lancée dans une enquête au long cours, à la fois intime et de terrain, dont naît un spectacle audacieux.

Avec Les corps incorruptibles, elle construit à vue et avec malice une autofiction, sur une scène qui prend bientôt l’allure d’un atelier. Une performance documentée née d’une curiosité pour la thanatopraxie et d’un travail entamé il y a 15 ans lors d’un stage dans une entreprise de pompes funèbres.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4252 »}]

L’autrice, plasticienne et comédienne Aurélia Lüscher s’interroge sur la façon dont on s’occupe des dépouilles mortelles en Occident.

Jean-Louis Fernandez