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LES CORPS INCORRUPTIBLES, AURÉLIA LÜSCHER, Théâtre National de Bretagne, Rennes

mercredi 19 mai 2027 · Théâtre National de Bretagne · Rennes

LES CORPS INCORRUPTIBLES, AURÉLIA LÜSCHER, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 mai 2027
Fin
jeudi 20 mai 2027
Lieu
Théâtre National de Bretagne
Adresse
1, rue saint-hélier
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

LES CORPS INCORRUPTIBLES, AURÉLIA LÜSCHER 19 et 20 mai 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-19T19:30:00+02:00 – 2027-05-19T20:50:00+02:00
Fin : 2027-05-20T20:00:00+02:00 – 2027-05-20T21:20:00+02:00

Aurélia Lüscher s’interroge sur la façon dont on s’occupe des dépouilles mortelles en Occident.
Qui sait et comprend véritablement ce qui se joue dans les sous-sols des chambres mortuaires, clos aux regards extérieurs ? Notre corps retourne-t-il vraiment à la terre ? Est-ce écoresponsable de l’incinérer ou de l’embaumer ? Guidée par ces questions, l’autrice, plasticienne et comédienne Aurélia Lüscher s’est lancée dans une enquête au long cours, à la fois intime et de terrain, dont naît un spectacle audacieux.
Avec Les corps incorruptibles, elle construit à vue et avec malice une autofiction, sur une scène qui prend bientôt l’allure d’un atelier. Une performance documentée née d’une curiosité pour la thanatopraxie et d’un travail entamé il y a 15 ans lors d’un stage dans une entreprise de pompes funèbres.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4252 »}]
L’autrice, plasticienne et comédienne Aurélia Lüscher s’interroge sur la façon dont on s’occupe des dépouilles mortelles en Occident.

Jean-Louis Fernandez

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