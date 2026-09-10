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Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre Kochersberg et Strasbourg, Parking, Oberhausbergen

samedi 19 septembre 2026 · Parking · Oberhausbergen

Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre Kochersberg et Strasbourg, Parking, Oberhausbergen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parking
Adresse
rue de la colline 67205 Oberhausbergen
Ville
67205 Oberhausbergen
Département
Bas-Rhin
Tarif
En cas de mauvais temps prévoir une tenue adaptée (vêtement pluie, chaussures étanches ou bottes)

Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre Kochersberg et Strasbourg Samedi 19 septembre, 14h15 Parking Bas-Rhin

En cas de mauvais temps prévoir une tenue adaptée (vêtement pluie, chaussures étanches ou bottes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Randonnée à partir d’Oberhausbergen, vers Mittelhausbergen et Dingsheim pour une découverte du patrimoine naturel et historique des Coteaux de Hausbergen .
Visite guidée par plusieurs intervenants.
Départ 14h15 à Oberhausbergen parking rue de la Colline ou à 14h30 à Mittelhausbergen Bas de la Klamm rue Roederer.

Parking rue de la colline 67205 Oberhausbergen Oberhausbergen 67205 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 97 10 71 Bus 17 Arrêt Oberhausbergen Eglise
Randonnée à partir d’Oberhausbergen, vers Mittelhausbergen et Dingsheim. A la découverte du patrimoine naturel et historique des Coteaux de Hausbergen .

©Commune de Mittelhausbergen

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