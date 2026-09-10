Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre Kochersberg et Strasbourg, Parking, Oberhausbergen
samedi 19 septembre 2026 · Parking · Oberhausbergen
Informations pratiques
Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre Kochersberg et Strasbourg Samedi 19 septembre, 14h15 Parking Bas-Rhin
En cas de mauvais temps prévoir une tenue adaptée (vêtement pluie, chaussures étanches ou bottes)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Randonnée à partir d’Oberhausbergen, vers Mittelhausbergen et Dingsheim pour une découverte du patrimoine naturel et historique des Coteaux de Hausbergen .
Visite guidée par plusieurs intervenants.
Départ 14h15 à Oberhausbergen parking rue de la Colline ou à 14h30 à Mittelhausbergen Bas de la Klamm rue Roederer.
Parking rue de la colline 67205 Oberhausbergen Oberhausbergen 67205 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 97 10 71 Bus 17 Arrêt Oberhausbergen Eglise
Randonnée à partir d’Oberhausbergen, vers Mittelhausbergen et Dingsheim. A la découverte du patrimoine naturel et historique des Coteaux de Hausbergen .
©Commune de Mittelhausbergen