Zutkerque

Les Coteaux de la Hem

Zutkerque Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Rando cyclo et pédestre

30ème édition

Profitez des paysages pittoresques de la Vallée de la Hem. Le plus grand des parcours cyclos offrira pour les plus courageux un dénivelé de plus de 1000 mètres !

4 parcours cyclo 20, 43, 69 et 90 km

2 parcours pédestre 6 et 14 km

Tarif 5€ (cyclo) 4€ (marche) .

Zutkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 82 88 69

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English :

L’événement Les Coteaux de la Hem Zutkerque a été mis à jour le 2026-01-26 par CPETI Région Audruicq