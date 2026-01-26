Les Coteaux de la Hem Zutkerque
Les Coteaux de la Hem Zutkerque dimanche 28 juin 2026.
Zutkerque
Les Coteaux de la Hem
Zutkerque Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Rando cyclo et pédestre
30ème édition
Profitez des paysages pittoresques de la Vallée de la Hem. Le plus grand des parcours cyclos offrira pour les plus courageux un dénivelé de plus de 1000 mètres !
4 parcours cyclo 20, 43, 69 et 90 km
2 parcours pédestre 6 et 14 km
Tarif 5€ (cyclo) 4€ (marche) .
Zutkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 82 88 69
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English :
L’événement Les Coteaux de la Hem Zutkerque a été mis à jour le 2026-01-26 par CPETI Région Audruicq